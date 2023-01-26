Замена ДВС Isuzu

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Замена ДВС Isuzu

Новое сообщение Nukas » 26 янв 2023, 12:12

Нужно сделать ремонт двигателя грузовика марки ISUZU. Где такой ремонт делают качественно и быстро? Желательно, чтобы запчасти были в наличии


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Re: Замена ДВС Isuzu

Новое сообщение Ferjuk » 26 янв 2023, 12:21

За грузовики не на каждом СТО возьмутся, поэтому искать нужно те, что специализируются именно на грузовых авто
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Re: Замена ДВС Isuzu

Новое сообщение Трундукин » 26 янв 2023, 12:29

Точно смогут вам помочь специалисты компании Спец Drive. Они занимются ремонтом двигателя грузовиков данной марки https://spetsdrive.ru/isuzu/zamena-dvs-isuzu/ Цена на ремонт будет зависеть от модели ДВС, рзультатов диагностики, наличия запчастей
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