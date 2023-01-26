Замена ДВС Isuzu
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Замена ДВС Isuzu
Нужно сделать ремонт двигателя грузовика марки ISUZU. Где такой ремонт делают качественно и быстро? Желательно, чтобы запчасти были в наличии
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Nukas
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 10:45
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Re: Замена ДВС Isuzu
За грузовики не на каждом СТО возьмутся, поэтому искать нужно те, что специализируются именно на грузовых авто
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Ferjuk
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 11:01
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Re: Замена ДВС Isuzu
Точно смогут вам помочь специалисты компании Спец Drive. Они занимются ремонтом двигателя грузовиков данной марки https://spetsdrive.ru/isuzu/zamena-dvs-isuzu/ Цена на ремонт будет зависеть от модели ДВС, рзультатов диагностики, наличия запчастей
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Трундукин
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 31 окт 2021, 21:22
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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