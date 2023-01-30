Anton560 » 30 янв 2023, 12:19

Ну когда я себе покупал электронный полис. Я сначала читал отзывы какой лучше купить, и что может у меня выйти по деньгам. Смотрел и выбирал для себе подходящий вариант. Потратил денег на это всё не очень дорого. Всё быстро сделал, оформил, мне это всё очень понравилось.