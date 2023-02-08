rollbo » 08 фев 2023, 14:42

Осуществляем комплекс услуг из одних рук:

-Закупка в Европе любых товаров, оборудования, запасных частей и комплектующих.

-Поиск техники и оборудования в Европе

-Оказываем полный комплекс услуг по доставке груза из Европы с таможенной очисткой

А также:

-анализ рынка интересуемых товаров в Европе

-проведение переговоров от Вашего имени с европейскими поставщиками

-организация деловых поездок, сопровождение

-оказание представительских услуг.

-Находимся в порту Гамбурга, имеем контакты к прямым европейским производителям.

-Имеем собственные склады

Обратитесь к нам, мы с удовольствием предоставим вам коммерческое предложение на приобретение и доставку необходимого оборудования.

Более 30 лет на рынке, данные о нашей компании отражены в немецком реестре коммерческих организаций.

Olga Trost

Mobil: +49 163 4041 392 Whatsapp /Viber/Telegram

Skype: olga.trost

Instagram: rollbo_rus

E-Mail: olga.trost@rollbo.de

Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=cqrxMacqX5E

Web: http://www.rollbo.de