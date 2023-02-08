-Закупка в Европе любых товаров, оборудования, запасных частей и комплектующих.
-Поиск техники и оборудования в Европе
-Оказываем полный комплекс услуг по доставке груза из Европы с таможенной очисткой
А также:
-анализ рынка интересуемых товаров в Европе
-проведение переговоров от Вашего имени с европейскими поставщиками
-организация деловых поездок, сопровождение
-оказание представительских услуг.
-Находимся в порту Гамбурга, имеем контакты к прямым европейским производителям.
-Имеем собственные склады
Обратитесь к нам, мы с удовольствием предоставим вам коммерческое предложение на приобретение и доставку необходимого оборудования.
Более 30 лет на рынке, данные о нашей компании отражены в немецком реестре коммерческих организаций.
Olga Trost
Mobil: +49 163 4041 392 Whatsapp /Viber/Telegram
Skype: olga.trost
Instagram: rollbo_rus
E-Mail: olga.trost@rollbo.de
Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=cqrxMacqX5E
Web: http://www.rollbo.de