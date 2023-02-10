Китайская складская техника
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Китайская складская техника
В Москве решили арендовать склад, но вот с техникой там проблемы. Больше всего склад нуждается в вилочном погрузчике. Мне тут китайского производителя советуют взять. Что скажите?
- Kiolpiols
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 08 ноя 2022, 17:11
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Re: Китайская складская техника
А какой именно погрузчик вам необходим? Есть же бензиновые или электро? Если говорить за производителя, то лучше выбирайте китайскую складскую технику Zoomlion https://zoomlion-forklift.ru Тогда в будущем проблем с запчастями не будет. Лично я в ближайшее время всю немецкую технику хочу заменить на китайскую, а то детали и обслуживание на данный момент стоят очень дорого.
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 151
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Китайская складская техника
Вилочный погрузчик мне так же как и вам требуется но не уверен какой купить как бы сказать
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 175
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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