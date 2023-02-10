Китайская складская техника

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Китайская складская техника

Новое сообщение Kiolpiols » 10 фев 2023, 14:25

В Москве решили арендовать склад, но вот с техникой там проблемы. Больше всего склад нуждается в вилочном погрузчике. Мне тут китайского производителя советуют взять. Что скажите?


Kiolpiols
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Re: Китайская складская техника

Новое сообщение IvanovIvan » 10 фев 2023, 14:42

А какой именно погрузчик вам необходим? Есть же бензиновые или электро? Если говорить за производителя, то лучше выбирайте китайскую складскую технику Zoomlion https://zoomlion-forklift.ru Тогда в будущем проблем с запчастями не будет. Лично я в ближайшее время всю немецкую технику хочу заменить на китайскую, а то детали и обслуживание на данный момент стоят очень дорого.
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IvanovIvan
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Re: Китайская складская техника

Новое сообщение LVS » 12 июн 2023, 02:53

Вилочный погрузчик мне так же как и вам требуется но не уверен какой купить как бы сказать
LVS
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