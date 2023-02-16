Тюнинг фар
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Тюнинг фар
Кто знает где можно будет заменить фару на машине.
- Ivan95
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 дек 2022, 13:37
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Re: Тюнинг фар
Вот когда я себе разбивал фару на машине, я просто позвонил своему другу который мне делал мою машину и всё. Мне он починил её очень хорошо, можно сказать что как будто её не разбивал.
- Anton560
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 дек 2022, 13:40
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Re: Тюнинг фар
Я когда разбивал себе вару, я обратился вот в эту компанию: https://www.autooptica.ru/ тут мне помогли отремонтировать вару. Хоть и делали несколько часов, но это стоило таво. Поэтому можете сюда обращаться когда что-то разбили у себя на машине.
- Владлен
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 27 дек 2022, 13:43
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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