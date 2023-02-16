Тюнинг фар

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Тюнинг фар

Новое сообщение Ivan95 » 16 фев 2023, 17:59

Кто знает где можно будет заменить фару на машине.


Ivan95
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 дек 2022, 13:37
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Re: Тюнинг фар

Новое сообщение Anton560 » 16 фев 2023, 20:10

Вот когда я себе разбивал фару на машине, я просто позвонил своему другу который мне делал мою машину и всё. Мне он починил её очень хорошо, можно сказать что как будто её не разбивал.
Anton560
 
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Re: Тюнинг фар

Новое сообщение Владлен » 16 фев 2023, 22:28

Я когда разбивал себе вару, я обратился вот в эту компанию: https://www.autooptica.ru/ тут мне помогли отремонтировать вару. Хоть и делали несколько часов, но это стоило таво. Поэтому можете сюда обращаться когда что-то разбили у себя на машине.
Владлен
 
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