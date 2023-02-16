Ремонт машины

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Ремонт машины

Новое сообщение samson » 16 фев 2023, 22:36

Такой вопрос, парни, где вы в Киеве обслуживаете машину? На каком СТО? Нужно кондиционер заправить, незнаю куда поехать.


samson
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Re: Ремонт машины

Новое сообщение vinson21 » 17 фев 2023, 02:13

Тебе точно сюда - https://oiler.ua/zapravka-conditsionera-avto/ , не ошибешься, тут очень толковые ребята, я у них всегда обслуживаюсь. Рекомендую.
vinson21
Читатель
 
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