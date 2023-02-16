Ремонт машины
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Ремонт машины
Такой вопрос, парни, где вы в Киеве обслуживаете машину? На каком СТО? Нужно кондиционер заправить, незнаю куда поехать.
- samson
- Читатель
-
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 18 янв 2021, 00:04
-
Re: Ремонт машины
Тебе точно сюда - https://oiler.ua/zapravka-conditsionera-avto/ , не ошибешься, тут очень толковые ребята, я у них всегда обслуживаюсь. Рекомендую.
- vinson21
- Читатель
-
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 28 май 2021, 07:19
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7