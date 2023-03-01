Где можно купить шины на машину
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Где можно купить шины на машину
Хочу поменять старые шины на новые. Подскажите мне, пожалуйста, где можно будет это сделать.
- Ivan95
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 дек 2022, 13:37
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Re: Где можно купить шины на машину
Я когда мне нужно было купить шины, я это всё покупал либо на рынке, или приходилось ехать в СТО. Там могут быть шины на любые машины, подойдёт даже для вашей. Поэтому ходите смотрите где они могут продаваться у вас.
- Anton560
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 27 дек 2022, 13:40
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Re: Где можно купить шины на машину
Я себе шины покупал тут: http://rg26.ru Тут когда вы будете себе заказывать шины, вам их привезут куда вы скажите. Тут вы сможете заказать любые шины, которые вам понадобятся для машины. Поэтому если вам нужны шины, заказывайте их тут.
- Владлен
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 27 дек 2022, 13:43
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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