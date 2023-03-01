Anton560 » 01 мар 2023, 21:54

Я когда мне нужно было купить шины, я это всё покупал либо на рынке, или приходилось ехать в СТО. Там могут быть шины на любые машины, подойдёт даже для вашей. Поэтому ходите смотрите где они могут продаваться у вас.