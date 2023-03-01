Где можно купить шины на машину

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Где можно купить шины на машину

Новое сообщение Ivan95 » 01 мар 2023, 19:47

Хочу поменять старые шины на новые. Подскажите мне, пожалуйста, где можно будет это сделать.


Ivan95
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Re: Где можно купить шины на машину

Новое сообщение Anton560 » 01 мар 2023, 21:54

Я когда мне нужно было купить шины, я это всё покупал либо на рынке, или приходилось ехать в СТО. Там могут быть шины на любые машины, подойдёт даже для вашей. Поэтому ходите смотрите где они могут продаваться у вас.
Anton560
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Re: Где можно купить шины на машину

Новое сообщение Владлен » 02 мар 2023, 01:03

Я себе шины покупал тут: http://rg26.ru Тут когда вы будете себе заказывать шины, вам их привезут куда вы скажите. Тут вы сможете заказать любые шины, которые вам понадобятся для машины. Поэтому если вам нужны шины, заказывайте их тут.
Владлен
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