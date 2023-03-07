Феникс

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Феникс

Новое сообщение ralphg » 07 мар 2023, 12:19

Центр реабилитации алко- и наркозависимых «Феникс» https://ekb.czm-fond.ru/ в Екатеринбурге – это реальный шанс на победу над зависимостью! Программа лечения в наркологической клинике комплексная и состоит обычно из нескольких разных техник и методик терапии, всесторонне воздействующих на пациента. Весь курс формируется индивидуально лечащим врачом для каждого больного с учетом его истории (длительности зависимости, вещества, к которому развилось пристрастие), характера (темперамента, мотивации) и состояния здоровья (ломка – серьезное испытание и стресс).


ralphg
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 мар 2023, 12:18
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group