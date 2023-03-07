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Феникс ralphg » 07 мар 2023, 12:19 Центр реабилитации алко- и наркозависимых «Феникс» https://ekb.czm-fond.ru/ в Екатеринбурге – это реальный шанс на победу над зависимостью! Программа лечения в наркологической клинике комплексная и состоит обычно из нескольких разных техник и методик терапии, всесторонне воздействующих на пациента. Весь курс формируется индивидуально лечащим врачом для каждого больного с учетом его истории (длительности зависимости, вещества, к которому развилось пристрастие), характера (темперамента, мотивации) и состояния здоровья (ломка – серьезное испытание и стресс).



ralphg Сообщения: 1 Зарегистрирован: 07 мар 2023, 12:18 Личное сообщение Вернуться к началу

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