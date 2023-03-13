cossotectsuvwyi95 » 13 мар 2023, 16:52

Увеличьте продажи автомобилей вместе с российской IT-компанией UDP Auto. Они делают все, чтобы перевести приобретение автомобиля в онлайн формат так, чтобы человек пришел в салон и выбрав свой автомобиль. Для Вас будет разработка максимально удобных и современных сайтов для авто дилеров, автосалонов, поставщиков - фактически для всех, кто так или иначе связан с автомобильной тематикой. Или занимаемся доработкой действующих сайтов: внедрение систем онлайн-витрины, возможность продавать поддержанные автомобили, систему онлайн-оплаты и кредитования и т.д.

Продуктами компании пользуются ведущие мировые автомобильные бренды, среди них Haval, Great Wall, Kaiyi, Skywell, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Nissan, Infiniti, Yamaha, Chevrolet, Ford и др" Сайт российской продуктовой IT-компанией UDP Auto https://udpauto.ru/