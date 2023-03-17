Как найти спецодежду, перчатки и обувь для сотрудников шиномонтажа

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Как найти спецодежду, перчатки и обувь для сотрудников шиномонтажа

Новое сообщение glebushka » 17 мар 2023, 23:48

Открыли с парнями шиномонтажку и теперь стоит вопрос где взять одежду нам рабочую и перчатки, если и обувь соответствующая будет то вообще класс


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glebushka
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