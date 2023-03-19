Шиномонтаж

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Шиномонтаж

Новое сообщение samson » 19 мар 2023, 19:23

Всем привет) Я один из тех кто в начале лета до сих пор ездит на зимней резине, так как просто банально не было времени съездить на шиномонтаж. Подскажите лучшее место в Киеве где всё сделают максимально быстро и качественно?


samson
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Зарегистрирован: 18 янв 2021, 00:04
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