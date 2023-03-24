Ремонт автостекол
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Ремонт автостекол
Может ли автостекло ремонтироваться?
- Simovich
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:34
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Re: Ремонт автостекол
Конечно автостекло можно отремонтировать, особенно если скол или трещина небольшие. За царапины я вообще молчу. Если на стекле образовалось повреждение в виде трещины, то можно воспользоваться услугами профессионалов и заказать ремонт
на выгодных услвоиях https://tj-service.ru/avto/treschiny-i-skoly-na-lobovom-stekle-avtomobilya-etapy-i-osobennosti-remonta Процесс ремонта сводится к поэтапному выполнению.
- Davidos
- Читатель
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- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 28 сен 2020, 22:30
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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