Davidos » 24 мар 2023, 18:19

Конечно автостекло можно отремонтировать, особенно если скол или трещина небольшие. За царапины я вообще молчу. Если на стекле образовалось повреждение в виде трещины, то можно воспользоваться услугами профессионалов и заказать ремонт

на выгодных услвоиях https://tj-service.ru/avto/treschiny-i-skoly-na-lobovom-stekle-avtomobilya-etapy-i-osobennosti-remonta Процесс ремонта сводится к поэтапному выполнению.