Ремонт автостекол

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Ремонт автостекол

Новое сообщение Simovich » 24 мар 2023, 17:17

Может ли автостекло ремонтироваться?


Simovich
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Сообщения: 48
Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:34
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Re: Ремонт автостекол

Новое сообщение Davidos » 24 мар 2023, 18:19

Конечно автостекло можно отремонтировать, особенно если скол или трещина небольшие. За царапины я вообще молчу. Если на стекле образовалось повреждение в виде трещины, то можно воспользоваться услугами профессионалов и заказать ремонт

на выгодных услвоиях https://tj-service.ru/avto/treschiny-i-skoly-na-lobovom-stekle-avtomobilya-etapy-i-osobennosti-remonta Процесс ремонта сводится к поэтапному выполнению.

Davidos
Читатель
 
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 28 сен 2020, 22:30
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