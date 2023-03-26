Мне очень понравилось на реабилитации
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Мне очень понравилось на реабилитации
Очень понравилось на реабилитации. Пробыл здесь месяц. Условия отличные. На этом центре я набрался ума. Подтянул физическую форму. Приятное общение с коллективом. Каждый может поддержать и помочь. Спасибо центру Нарко Инфо https://narkoinfo.org/
- williama
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 26 мар 2023, 12:53
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