Мне очень понравилось на реабилитации

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Мне очень понравилось на реабилитации

Новое сообщение williama » 26 мар 2023, 12:54

Очень понравилось на реабилитации. Пробыл здесь месяц. Условия отличные. На этом центре я набрался ума. Подтянул физическую форму. Приятное общение с коллективом. Каждый может поддержать и помочь. Спасибо центру Нарко Инфо https://narkoinfo.org/


williama
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 мар 2023, 12:53
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