Хочу в автошколу
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Хочу в автошколу
Ищу хорошую автошколу в Москве, подскажите кто в курсе?
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Хочу в автошколу
Рекомендую посмотреть информацию о автошколе в Москве подробнее здесь лучшая автошкола в Москве, - это моя. Зрения, рекомендую исходя из собственного опыта, потому что получил здесь права. Экзамен сдал с 1 раза как теорию так и практику и можно сдать на месте в автошколе.
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 152
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Re: Хочу в автошколу
Сейчас автошкол очень много, но нужно становится в очередь на обучение.
- Kiolpiols
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08 ноя 2022, 17:11
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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