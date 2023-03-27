Хочу в автошколу

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Хочу в автошколу

Новое сообщение samoeglavnoe** » 27 мар 2023, 22:14

Ищу хорошую автошколу в Москве, подскажите кто в курсе?


samoeglavnoe**
Фанат
 
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Хочу в автошколу

Новое сообщение IntoSpace » 27 мар 2023, 22:49

Рекомендую посмотреть информацию о автошколе в Москве подробнее здесь лучшая автошкола в Москве, - это моя. Зрения, рекомендую исходя из собственного опыта, потому что получил здесь права. Экзамен сдал с 1 раза как теорию так и практику и можно сдать на месте в автошколе.
IntoSpace
Фанат
 
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Re: Хочу в автошколу

Новое сообщение Kiolpiols » 28 апр 2023, 00:14

Сейчас автошкол очень много, но нужно становится в очередь на обучение.
Kiolpiols
Читатель
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08 ноя 2022, 17:11
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