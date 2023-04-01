Нужно восстановить авто после дтп
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Нужно восстановить авто после дтп
Прошлом месяце попал в дтп, и теперь нужно восстановить авто, подскажите проверенный сервис в Москве которой справиться с данной задачей?
- samoeglavnoe**
- Писатель
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- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Нужно восстановить авто после дтп
Это конечно очень серьезная задача для механиков, нелегко восстановить авто после дтп, ну есть автосервис который справиться с данной задачей вот переходите на сайт http://nashs.ru тут опытные специалисты, есть опыт сотрудничества и не однократно, остался доволен их работой и ценой в том числе.
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 102
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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