Нужно восстановить авто после дтп

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Нужно восстановить авто после дтп

Новое сообщение samoeglavnoe** » 01 апр 2023, 12:51

Прошлом месяце попал в дтп, и теперь нужно восстановить авто, подскажите проверенный сервис в Москве которой справиться с данной задачей?


samoeglavnoe**
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Re: Нужно восстановить авто после дтп

Новое сообщение IntoSpace » 01 апр 2023, 13:36

Это конечно очень серьезная задача для механиков, нелегко восстановить авто после дтп, ну есть автосервис который справиться с данной задачей вот переходите на сайт http://nashs.ru тут опытные специалисты, есть опыт сотрудничества и не однократно, остался доволен их работой и ценой в том числе.
IntoSpace
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