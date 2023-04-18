Ищу нормальный сервис в Тольятти и буду признателен за советы.
Кузовной ремонт автомобиля КИА
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Кузовной ремонт автомобиля КИА
Кузовной ремонт автомобиля КИА нужно провести, при чем квалифицировано
- belkodi
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Кузовной ремонт автомобиля КИА
Если тебе нужно квалифицированное кузовное обслуживание для твоего КИА, то я бы рекомендовал обратиться в kia-tlt.ru в Тольятти. У них там отличная сервисная служба, которая предоставляет полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей КИА. Там работают только квалифицированные специалисты, которые знают все о КИА и заботятся о каждом клиенте. Они используют только оригинальные запчасти и оборудование, что гарантирует качественный ремонт и долговечность твоей машины.
- kodena
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Кузовной ремонт автомобиля КИА
Супер, буду уточнять
Спасибо большое за рекомендацию, вы очень вовремя порекомендовали мне такой сервис
- belkodi
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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