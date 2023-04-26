Ребят, подскажите, какую машину лучше брать?
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Ребят, подскажите, какую машину лучше брать?
Ребят, подскажите, какую машину лучше брать? Я думаю о Toyota или Honda, но не уверен. Кто что посоветует на основе личного опыта?
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Ребят, подскажите, какую машину лучше брать?
Я бы хотел порекомендовать волжский автосалон ! Я сам здесь покупал свой автомобиль несколько месяцев назад и очень доволен своей покупкой. Мне помогли выбрать машину, которая подходит мне по бюджету и моим потребностям. Они предоставили мне отличный сервис и быстро решали любые вопросы, которые у меня возникали. Если вы ищете надежное место для покупки автомобиля, я рекомендую обратиться в Волжский автосалон!
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 148
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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