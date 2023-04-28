Амортизатор ДВС CLG614Y
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Амортизатор ДВС CLG614Y
Не могу найти в продаже амортизатор модели ДВС CLG614Y. Не думал, что такая большая проблема будет найти запчасть для китайской спецтехники. Нашел только реплику. Но я хочу приобрести оригинал. Где его искать?
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Веррит
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 13:31
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Re: Амортизатор ДВС CLG614Y
На Авито только попадалось объявление о продаже бу такого амортизатора. Может вам такой вариант рассмотреть, чтобы не искать долго запчасть?
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Ferjuk
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 11:01
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Re: Амортизатор ДВС CLG614Y
На данный момент этот амортизатор приобрести можно выгодно у компании https://aas-detail.ru/ Стоит он 4500 рублей. Компания уже много лет доставляет запчасти для спецтехники китайского производства за разумные деньги. Сотрудничают они с производителями напрямую, поэтому предлагают низкие цены для клиентов
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Nukas
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 10:45
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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