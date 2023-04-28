Амортизатор ДВС CLG614Y

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Амортизатор ДВС CLG614Y

Новое сообщение Веррит » 28 апр 2023, 00:37

Не могу найти в продаже амортизатор модели ДВС CLG614Y. Не думал, что такая большая проблема будет найти запчасть для китайской спецтехники. Нашел только реплику. Но я хочу приобрести оригинал. Где его искать?


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Re: Амортизатор ДВС CLG614Y

Новое сообщение Ferjuk » 28 апр 2023, 00:49

На Авито только попадалось объявление о продаже бу такого амортизатора. Может вам такой вариант рассмотреть, чтобы не искать долго запчасть?
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Re: Амортизатор ДВС CLG614Y

Новое сообщение Nukas » 28 апр 2023, 00:55

На данный момент этот амортизатор приобрести можно выгодно у компании https://aas-detail.ru/ Стоит он 4500 рублей. Компания уже много лет доставляет запчасти для спецтехники китайского производства за разумные деньги. Сотрудничают они с производителями напрямую, поэтому предлагают низкие цены для клиентов
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