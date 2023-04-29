Затемнение задних фонарей — это лишь некоторые из возможных решений, способствующих улучшению внешнего вида вашего автомобиля, а в случае использования защитных пленок — защите от внешних повреждений. Задние фонари обычно приглушают владельцы черных автомобилей с ярко-красными фарами. В данной ситуации водители выбирают пленки с легким оттенком. Тонировочная пленка должна отличатся высокой светопроницаемостью, должна быть максимально проста в монтаже и может использоваться для покрытия даже небольших поверхностей, включая, например, указатели поворотов.
Если вы собираетесь воспользоваться подобной услугой, вы должны осознавать, что несете ответственность за такое вмешательство в автомобиль. Каждая мастерская, которая берется за затемнение ламп в автомобиле, должна обязательно предупредить об этом своего клиента. Цены на тонировку фар и тонировку задних фонарей Вы можете узнать по ссылке https://brothers-style.ru/toning-lamps.html