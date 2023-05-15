Компьютерная диагностика автомобиля
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Компьютерная диагностика автомобиля
Ребята, где в Киеве можно сделать компьютерную диагностику автомобиля ? Очень нужно что б качественно сделали работу и рассказали об возможных проблемах с машиной. Заранее спасибо!
- samson
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 18 янв 2021, 00:04
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