Поменять оригинальные опоры амортизаторов
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Поменять оригинальные опоры амортизаторов
Машина будет мягче ездить если поменять оригинальные опоры амортизаторов на оригинальные а не китайские? Или это не влияет? Собираюсь вот на днях скататься в сервис и заменить:
- vevil
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 13 апр 2023, 14:44
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