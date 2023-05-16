vevil » 16 май 2023, 21:26

Машина будет мягче ездить если поменять оригинальные опоры амортизаторов на оригинальные а не китайские? Или это не влияет? Собираюсь вот на днях скататься в сервис и заменить:

https://jni-motors.ru/uslugi/zamena-amo ... v-infinity