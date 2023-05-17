Интересует аренда авто в Дубае
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Интересует аренда авто в Дубае
Привет всем! Нужна ваша помощь! Я планирую поездку в Дубай и хотел бы узнать, где можно найти хорошую компанию или сервис по аренде автомобилей. Буду благодарен за любую информацию и рекомендации!
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 138
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Интересует аренда авто в Дубае
Я арендовал автомобиль в Дубае через Skyluxsecar и был очень доволен их сервисом. Вот здесь аренда авто в Дубае стоит не дорого. Они предоставили мне широкий выбор автомобилей по разумной цене, а также были очень дружелюбны и профессиональны в общении. Автомобиль был чистым и в отличном состоянии. Я получил от них подробные инструкции по использованию автомобиля, а также быстрое и эффективное обслуживание.
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 164
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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