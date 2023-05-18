samoeglavnoe** » 18 май 2023, 00:58

Привет, друзья! Хочу спросить, может у кого-то есть опыт в поиске транспортной компании для аренды крана в Москве и Московской области? Подскажите, пожалуйста, как можно найти надежную компанию в этой сфере? Буду благодарен за любые рекомендации и советы!