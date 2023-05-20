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Автомобильные аукционы Южной Кореи lyubovfrolova6311982 » 20 май 2023, 16:55 Вас интересуют ставки на лучших аукционных площадках Южной Кореи? Вам предоставят доступ ко всем автомобильным аукционам Южной Кореи! Теперь вы можете стать участником корейских аукционов без ограничений, самостоятельно делать ставки и покупать автомобили напрямую с аукционов без каких-либо посредников, по ценам ниже дилерских. Вам предоставят все условия для дистанционного поиска и выбора автомобилей. На аукционах продаются автомобили с пробегом, которые принадлежат лизинговым и арендным компаниям, корпоративные автомобили и автомобили от частных лиц. Чтобы участвовать в аукционе необходимо зарегистрироваться на этом сайте https://www.carland.auction/



lyubovfrolova6311982 Читатель Сообщения: 25 Зарегистрирован: 27 апр 2023, 02:01 Личное сообщение Вернуться к началу

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