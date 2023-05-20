Автомобильные аукционы Южной Кореи
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Автомобильные аукционы Южной Кореи
Вас интересуют ставки на лучших аукционных площадках Южной Кореи? Вам предоставят доступ ко всем автомобильным аукционам Южной Кореи! Теперь вы можете стать участником корейских аукционов без ограничений, самостоятельно делать ставки и покупать автомобили напрямую с аукционов без каких-либо посредников, по ценам ниже дилерских. Вам предоставят все условия для дистанционного поиска и выбора автомобилей. На аукционах продаются автомобили с пробегом, которые принадлежат лизинговым и арендным компаниям, корпоративные автомобили и автомобили от частных лиц. Чтобы участвовать в аукционе необходимо зарегистрироваться на этом сайте https://www.carland.auction/
- lyubovfrolova6311982
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 27 апр 2023, 02:01
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