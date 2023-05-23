Техобслуживание авто

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Техобслуживание авто

Новое сообщение Kiolpiols » 23 май 2023, 12:27

Подскажите проверенный автосервис в Москве, чтобы можно было пройти плановое техобслуживание авто. У меня Мазда, машине больше 5 лет.


Kiolpiols
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Re: Техобслуживание авто

Новое сообщение IvanovIvan » 23 май 2023, 13:10

А какой пробег у авто? У меня тоже Мазда, правда немного старше, но я мало езжу. Всегда обращаюсь в этот центр за техобслуживанием авто https://dvs-motors.pro/catalog/tehobsluzhivanie У них самые адекватные цены. В прошло месяце менял масло, быстро ребята справились, еще и рекомендации дали. Вы можете посмотреть стоимость услуг на сайте. У них сейчас при первом обращении еще и бесплатная автодиагностика в подарок.
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IvanovIvan
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Сообщения: 148
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