Техобслуживание авто
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Техобслуживание авто
Подскажите проверенный автосервис в Москве, чтобы можно было пройти плановое техобслуживание авто. У меня Мазда, машине больше 5 лет.
- Kiolpiols
- Читатель
-
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 08 ноя 2022, 17:11
-
Re: Техобслуживание авто
А какой пробег у авто? У меня тоже Мазда, правда немного старше, но я мало езжу. Всегда обращаюсь в этот центр за техобслуживанием авто https://dvs-motors.pro/catalog/tehobsluzhivanie У них самые адекватные цены. В прошло месяце менял масло, быстро ребята справились, еще и рекомендации дали. Вы можете посмотреть стоимость услуг на сайте. У них сейчас при первом обращении еще и бесплатная автодиагностика в подарок.
-
IvanovIvan
- Фанат
-
- Сообщения: 148
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16