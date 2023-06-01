Противоугонная система VAMPIRE Lite

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Противоугонная система VAMPIRE Lite

Новое сообщение IvanovIvan » 01 июн 2023, 21:05

У меня машина стоит во дворе, у соседа буквально на днях его машину угнали, ну и вряд ли найдут...Потому хочу поставить себе противоугонную систему VAMPIRE Lite, про неё много хороших отзывов, да и в целом характеристики что надо, вы что можете сказать?


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IvanovIvan
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Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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