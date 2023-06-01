IvanovIvan » 01 июн 2023, 21:05

У меня машина стоит во дворе, у соседа буквально на днях его машину угнали, ну и вряд ли найдут...Потому хочу поставить себе противоугонную систему VAMPIRE Lite, про неё много хороших отзывов, да и в целом характеристики что надо, вы что можете сказать?