Противоугонная система VAMPIRE Lite
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Противоугонная система VAMPIRE Lite
У меня машина стоит во дворе, у соседа буквально на днях его машину угнали, ну и вряд ли найдут...Потому хочу поставить себе противоугонную систему VAMPIRE Lite, про неё много хороших отзывов, да и в целом характеристики что надо, вы что можете сказать?
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 151
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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