Как найти багетную мастерскую для искусства оформления?
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Как найти багетную мастерскую для искусства оформления?
У меня есть вопрос к вам. Я хочу узнать, где можно найти хорошую багетную мастерскую для оформления искусства. Я ищу услуги, которые помогут мне создать красивые рамки для картин. Буду благодарен за любую информацию и рекомендации!
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 138
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Как найти багетную мастерскую для искусства оформления?
Вот есть статья https://xozyaika.com/iskusstvo-oformlen ... asterskoj/ тут есть информация о сервисе. У меня есть отличный опыт работы с этой багетной мастерской karandash.by/ru они предлагают широкий выбор услуг по оформлению картин, фотографий и других произведений искусства. Качество их работы на высоте, а цены вполне приемлемые. Мастера внимательно выслушают твои пожелания и помогут подобрать идеальную рамку под твои произведения. Я очень доволен результатом! Можешь заглянуть на их сайт и ознакомиться с их портфолио. Возможно, это именно то, что тебе нужно!
- max
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 май 2023, 19:50
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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