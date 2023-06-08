Как найти багетную мастерскую для искусства оформления?

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Как найти багетную мастерскую для искусства оформления?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 08 июн 2023, 00:49

У меня есть вопрос к вам. Я хочу узнать, где можно найти хорошую багетную мастерскую для оформления искусства. Я ищу услуги, которые помогут мне создать красивые рамки для картин. Буду благодарен за любую информацию и рекомендации!


samoeglavnoe**
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Сообщения: 138
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Re: Как найти багетную мастерскую для искусства оформления?

Новое сообщение max » 08 июн 2023, 01:15

Вот есть статья https://xozyaika.com/iskusstvo-oformlen ... asterskoj/ тут есть информация о сервисе. У меня есть отличный опыт работы с этой багетной мастерской karandash.by/ru они предлагают широкий выбор услуг по оформлению картин, фотографий и других произведений искусства. Качество их работы на высоте, а цены вполне приемлемые. Мастера внимательно выслушают твои пожелания и помогут подобрать идеальную рамку под твои произведения. Я очень доволен результатом! Можешь заглянуть на их сайт и ознакомиться с их портфолио. Возможно, это именно то, что тебе нужно!
max
 
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