samoeglavnoe** » 20 июн 2023, 17:21

У меня такой вопрос: знает ли кто-нибудь, где можно найти сервис, который занимается оклейкой Range Rover? У меня новый автомобиль, и я хочу наклеить на него защитную пленку. Я искал в интернете, но результаты были не очень конкретными. Может быть, кто-то из вас уже сталкивался с таким вопросом и может поделиться опытом?