Где найти аренду тяжелой спецтехники от 100 до 400 тонн?
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Где найти аренду тяжелой спецтехники от 100 до 400 тонн?
У меня возник вопрос: можете посоветовать, где можно найти аренду современной спецтехники, весом от 100 до 400 тонн? Мне нужно для строительства и грузовых перевозок. Может быть, у кого-то есть опыт или знакомые компании, которые предлагают такие услуги?
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 144
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Где найти аренду тяжелой спецтехники от 100 до 400 тонн?
Если тебе нужна аренда тяжелой спецтехники в указанном весовом диапазоне, могу порекомендовать компанию Armada Corp. (ООО «Ловецкое») https://armada-corp.ru/ у них есть собственный парк современной спецтехники для строительства и грузовых перевозок. Я сам сотрудничал с ними и остался доволен. Они предлагают аренду техники от 100 до 400 тонн. Можешь связаться с ними и обсудить все детали. Я думаю, они смогут помочь тебе с твоим проектом. Удачи!
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 167
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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