samoeglavnoe** » 30 июн 2023, 15:11

У меня возник вопрос: можете посоветовать, где можно найти аренду современной спецтехники, весом от 100 до 400 тонн? Мне нужно для строительства и грузовых перевозок. Может быть, у кого-то есть опыт или знакомые компании, которые предлагают такие услуги?