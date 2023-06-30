Где найти аренду тяжелой спецтехники от 100 до 400 тонн?

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Где найти аренду тяжелой спецтехники от 100 до 400 тонн?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 30 июн 2023, 15:11

У меня возник вопрос: можете посоветовать, где можно найти аренду современной спецтехники, весом от 100 до 400 тонн? Мне нужно для строительства и грузовых перевозок. Может быть, у кого-то есть опыт или знакомые компании, которые предлагают такие услуги?


samoeglavnoe**
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Re: Где найти аренду тяжелой спецтехники от 100 до 400 тонн?

Новое сообщение IntoSpace » 30 июн 2023, 16:48

Если тебе нужна аренда тяжелой спецтехники в указанном весовом диапазоне, могу порекомендовать компанию Armada Corp. (ООО «Ловецкое») https://armada-corp.ru/ у них есть собственный парк современной спецтехники для строительства и грузовых перевозок. Я сам сотрудничал с ними и остался доволен. Они предлагают аренду техники от 100 до 400 тонн. Можешь связаться с ними и обсудить все детали. Я думаю, они смогут помочь тебе с твоим проектом. Удачи!
IntoSpace
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