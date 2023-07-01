Хочу удивить свою будущую жену
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Хочу удивить свою будущую жену
Всем привет. Через пару недель наша свадьба и я хочу сделать приятное моей будущей жене и купить красивые обручальные кольца. В каком магазине стоит посмотреть, где больше выбора?
- Mishel
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 26 май 2023, 02:42
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