замена масла в авто

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замена масла в авто

Новое сообщение samson » 23 июл 2023, 21:41

Вопрос к мужчинам. Где в Киеве Подскажите СТО где могут заменить масло в машине?


samson
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Зарегистрирован: 18 янв 2021, 00:04
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Re: замена масла в авто

Новое сообщение vinson21 » 23 июл 2023, 23:32

Добрый день. Советую обратиться в данное СТО - https://oiler.ua/zamena-masla/ , знаю точно, не по наслышке что делают всё на высшем уровне.
vinson21
Читатель
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 28 май 2021, 07:19
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