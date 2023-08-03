Помогите выбрать студию по оклейке Tank 500
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Помогите выбрать студию по оклейке Tank 500
Нужна ваша помощь! Ищу студию, которая сможет оклеить моего Tank 500. Хочу нанести защитную пленку, чтобы машина выглядела шикарно и не испортилась на дороге. Поделитесь опытом, кто уже сталкивался с такими услугами? Может, у кого-то есть проверенные варианты?
- samoeglavnoe**
- Фанат
-
- Сообщения: 161
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
-
Re: Помогите выбрать студию по оклейке Tank 500
Могу порекомендовать студию "Бразерс Стайл" оклейка Tank 500 , у них самые лучшие руки и опыт в оклейке автомобилей, в том числе и Tank 500. Я лично туда обращался, и результат меня приятно удивил! Они используют качественные полиуретановые пленки и грамотно подбирают материал, чтобы не сильно ударить по кошельку. Кстати, они также предлагают защиту передней оптики и порогов с боковыми стойками - это просто must-have! Так что не медли, иди к ним, не пожалеешь.
- IntoSpace
- Фанат
-
- Сообщения: 183
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7