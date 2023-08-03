Помогите выбрать студию по оклейке Tank 500

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Помогите выбрать студию по оклейке Tank 500

Новое сообщение samoeglavnoe** » 03 авг 2023, 21:29

Нужна ваша помощь! Ищу студию, которая сможет оклеить моего Tank 500. Хочу нанести защитную пленку, чтобы машина выглядела шикарно и не испортилась на дороге. Поделитесь опытом, кто уже сталкивался с такими услугами? Может, у кого-то есть проверенные варианты?


samoeglavnoe**
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Re: Помогите выбрать студию по оклейке Tank 500

Новое сообщение IntoSpace » 03 авг 2023, 21:51

Могу порекомендовать студию "Бразерс Стайл" оклейка Tank 500 , у них самые лучшие руки и опыт в оклейке автомобилей, в том числе и Tank 500. Я лично туда обращался, и результат меня приятно удивил! Они используют качественные полиуретановые пленки и грамотно подбирают материал, чтобы не сильно ударить по кошельку. Кстати, они также предлагают защиту передней оптики и порогов с боковыми стойками - это просто must-have! Так что не медли, иди к ним, не пожалеешь.
IntoSpace
Фанат
 
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