Купить мотоблок в сборе

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Купить мотоблок в сборе

Новое сообщение Amigos » 08 авг 2023, 10:01

Есть ли в Литве магазины, предлагающие мотоблоки в сборе, чтобы не собирать его самостоятельно?


Amigos
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Re: Купить мотоблок в сборе

Новое сообщение Lerafina » 08 авг 2023, 10:41

Если вы предпочитаете покупать мотоблок в сборе, чтобы не собирать его самостоятельно, загляните на сайт https://www.eldalita.lt/ru/tehnika-dlja ... ultivatory. Там вы сможете купить мотоблок в сборе и выбрать подходящую модель.
Lerafina
Читатель
 
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