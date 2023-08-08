Подскажите, как выбрать надежный автосалон?
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Подскажите, как выбрать надежный автосалон?
Вот такой вопрос у меня возник. Надо купить новую тачку, но вот загвоздка: как выбрать нормальный автосалон? Везде вокруг такие разные предложения, а я хочу, чтобы не обманули и машину хорошую продали. Поделитесь опытом, где лучше искать и на что обращать внимание? Может, есть какие-то признаки, которые говорят, что салон ок? Спасибо!
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 164
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Подскажите, как выбрать надежный автосалон?
Привет, коллега по автолюбви! Я в теме, ведь недавно сам себе новенький авто прикупил. С удовольствием расскажу, как я выбрал автосалон. Всё довольно просто, на самом деле. Не бейте меня за банальность, но смотри: ищи салон, который уже долгое время на рынке. Вот это важно! Если они долго стоят, значит, им можно доверять.
Ну и конечно, если хочешь конкретный вариант, могу посоветовать статью https://autoinfo24.ru/stati/550 там всё разжёвано и расписано - на что обращать внимание при выборе салона. Я сам оттуда подсказки брал, честно говоря.
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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