IntoSpace » 08 авг 2023, 10:23

Привет, коллега по автолюбви! Я в теме, ведь недавно сам себе новенький авто прикупил. С удовольствием расскажу, как я выбрал автосалон. Всё довольно просто, на самом деле. Не бейте меня за банальность, но смотри: ищи салон, который уже долгое время на рынке. Вот это важно! Если они долго стоят, значит, им можно доверять.

Ну и конечно, если хочешь конкретный вариант, могу посоветовать статью https://autoinfo24.ru/stati/550 там всё разжёвано и расписано - на что обращать внимание при выборе салона. Я сам оттуда подсказки брал, честно говоря.