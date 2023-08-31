Тут ссылка https://besedkidomiki.ru/katalog/shchitovye-domiki/
Щитовые домики
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Щитовые домики
Щитовые домики - это каркасно щитовые домики, предназначенные для сезонного отдыха. В таком домике можно жить в теплое время года, а при установке теплоизоляции внутри возможно с комфортом жить зимой. Мы предлагаем нашим клиентам строительство щитовых домиков по готовым и индивидуальным проектам. Цены, указанные в нашем каталоге, действительны на 2023 год.
- jdanov
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 31 авг 2023, 15:11
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