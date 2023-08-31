Щитовые домики

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Щитовые домики

Новое сообщение jdanov » 31 авг 2023, 15:13

Щитовые домики - это каркасно щитовые домики, предназначенные для сезонного отдыха. В таком домике можно жить в теплое время года, а при установке теплоизоляции внутри возможно с комфортом жить зимой. Мы предлагаем нашим клиентам строительство щитовых домиков по готовым и индивидуальным проектам. Цены, указанные в нашем каталоге, действительны на 2023 год.

Тут ссылка https://besedkidomiki.ru/katalog/shchitovye-domiki/



jdanov
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 31 авг 2023, 15:11
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