Автошкола у Києві
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Автошкола у Києві
Вітаю! Я планую вступити до КПІ на навчання і хочу паралельно навчатися водінню. Чи знаєте ви про автошколи поблизу КПІ, які мають гарні відгуки? на що треба звернути увагу при виборі?
- шторка
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 21 июн 2022, 15:11
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Re: Автошкола у Києві
Коли я вирішив навчатися водити, то велику увагу приділив вибору автошколи. І зрозумів, наскільки важливо знайти надійне місце. Я мешкаю на Лук'яновці, тому філіал автошколи Константа-ГС у Києві на КПІ https://avtoconst.com.ua/ua/kpi став ідеальним вибором. Проїжджаючи по проспекту Перемоги, я швидко доїжджаю до навчального класу. Плюс, я чув відгуки про професійність інструкторів та приємну вартість. Для мешканців проспекту Перемоги (проспект Берестейський ) цей філіал розташований досить близько і легко доступний. Проїжджаючи по проспекту Перемоги (проспект Берестейський ), вам не знадобиться довго їхати до автошколи, що економить ваш час і сили. Тим, хто проживає на Ванде-Василевській, Лук'яновці, Шулявці або Берестейській, також буде зручно доїжджати до філіалу на КПІ. Розташування близько до центральних районів Києва робить автошколу "Константа-ГС" доступною для більшості мешканців Шевченківського району столиці.
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Ivan32
- Читатель
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- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 02 дек 2020, 08:17
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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