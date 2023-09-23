шторка » 23 сен 2023, 14:06

Вітаю! Я планую вступити до КПІ на навчання і хочу паралельно навчатися водінню. Чи знаєте ви про автошколи поблизу КПІ, які мають гарні відгуки? на що треба звернути увагу при виборі?