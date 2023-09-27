AR-GO: Оборудование для контроля доступа в автотранспорте
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AR-GO: Оборудование для контроля доступа в автотранспорте
Привет всем! Я ищу надежное оборудование для контроля доступа в автотранспорте. Недавно узнал о компании AR-GO, которая производит противотаранные устройства и системы контроля доступа. Может кто-то уже пользовался их продукцией?
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 198
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: AR-GO: Оборудование для контроля доступа в автотранспорте
Привет! Да, я имел опыт работы с оборудованием AR-GO здесь и могу сказать, что они предлагают действительно качественные решения. Их противотаранные устройства очень надежные и долговечные, что особенно важно для систем контроля доступа. Что касается систем контроля доступа, то рекомендую обратить внимание на их RFID-считыватели. У них есть модели как для малых парковок, так и для больших автостоянок. Управление происходит легко, а стабильность работы поражает. Все это по адекватным ценам, что тоже важно. Их продукция действительно стоит внимания!
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 217
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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