samoeglavnoe** » 27 сен 2023, 21:19

Привет всем! Я ищу надежное оборудование для контроля доступа в автотранспорте. Недавно узнал о компании AR-GO, которая производит противотаранные устройства и системы контроля доступа. Может кто-то уже пользовался их продукцией?