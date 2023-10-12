rollbo » 12 окт 2023, 21:51

Компания Rollbo Transport GmbH (Германия) предлагает международные грузоперевозки специфических грузов из Европы в Россию, Казахстан, Украину, все страны СНГ. Мы специализируемся на перевозке товаров, требующих особого внимания и экспертизы. Наша команда обладает богатым опытом в работе с грузами, которые подвергаются особому контролю.

Мы готовы обеспечить надежную и конфиденциальную перевозку вашего груза, не уточняя его характер. Наши услуги включают в себя:

-Безопасные международные перевозки.

-Строго соблюдаем все требования и правила.

-Доставка грузов вовремя.

-Индивидуальный подход к каждому клиенту.

-Полная конфиденциальность и безопасность.

Мы готовы оказать вам помощь в перевозке ваших грузов, независимо от их характера. Для получения подробной информации и консультации, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактным данным ниже. Ваш груз в надежных руках с Rollbo Transport GmbH.

RollBo Transport GmbH

Rossweg 20; 20457 Hamburg

Olga Trost

Mobil: +491634041392 Whatsapp /Viber/Telegram

Skype: olga.trost

Instagram: rollbo_rus

E-Mail: olga.trost@rollbo.de

Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=cqrxMacqX5E

Web: http://www.rollbo.de