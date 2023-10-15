Ремонт турбокомпрессора

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Ремонт турбокомпрессора

Новое сообщение Aleksandra » 15 окт 2023, 01:23

Интересует ремонт турбокомпрессора, подскажите специалистов?


Aleksandra
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Сообщения: 16
Зарегистрирован: 27 дек 2021, 15:52
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Re: Ремонт турбокомпрессора

Новое сообщение Kasandra » 15 окт 2023, 01:28

Добрый вечер! Отличные специалисты в компании «Профтурбо» - https://www.profturbo.com.ua/ вам стоит обратиться. Мы к ним обращались, отремонтировали картридж турбины в указанный срок и за доступные деньги. Ребята компетентны в общении. Обслуживанием остались довольны.
Kasandra
Читатель
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 15 дек 2021, 10:52
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