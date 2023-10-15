Оклейка автомобиля пленкой
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Оклейка автомобиля пленкой
Оклейка автомобиля – один из самых популярных способов изменить внешний вид автомобиля. Он предполагает обтягивание автомобиля пленкой, что позволяет быстро освежить его внешний вид или даже полностью изменить его. Пленку можно снять, не повредив краску, подробнее про что такое оклейка автомобиля пленкой Вы можете узнать по ссылке http://mibee.ru/viewtopic.php?f=30&t=9993
- lyubovfrolova6311982
- Писатель
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- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 27 апр 2023, 02:01
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