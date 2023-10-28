На лада веста 2015 нужен фаркоп
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На лада веста 2015 нужен фаркоп
На лада веста 2015 нужен фаркоп. Машину купил недавно. Живу в пригороде, и часто нужно прицепом воспользоваться и тд. Где посоветуете ставить, и сколько нынче такое удовольствие?
- belkodi
- Писатель
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- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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