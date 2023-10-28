belkodi » 28 окт 2023, 13:33

На лада веста 2015 нужен фаркоп. Машину купил недавно. Живу в пригороде, и часто нужно прицепом воспользоваться и тд. Где посоветуете ставить, и сколько нынче такое удовольствие?