мне нужен сервис мониторинга транспорта.
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мне нужен сервис мониторинга транспорта.
У меня свой бизнес, и мне нужен сервис мониторинга транспорта. Хочу отслеживать, где находятся мои машины и сколько они топлива расходуют. Кто-нибудь пользуется такими сервисами?
- Osvald
- Читатель
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: мне нужен сервис мониторинга транспорта.
Бизнес, да? Тогда тебе точно нужно знать, где тачки тусуются. Сервисы мониторинга - это как шпионы на заднице машины. Однозначно пользуюсь, дружище
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: мне нужен сервис мониторинга транспорта.
Парни, кто владеет парками автомобилей, обязательно зацените систему мониторинга транспорта от omnicomm.ru. У меня в компании все автомобили под наблюдением этой системы, и это просто бомба! Можно контролировать все движения, расход топлива, и всякую другую инфу. Удобно, бесперебойно работает, и экономия чувствуется. Ссылку кидай: https://www.omnicomm.ru/
- Dima
- Писатель
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- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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