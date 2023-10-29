мне нужен сервис мониторинга транспорта.

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

мне нужен сервис мониторинга транспорта.

Новое сообщение Osvald » 29 окт 2023, 04:35

У меня свой бизнес, и мне нужен сервис мониторинга транспорта. Хочу отслеживать, где находятся мои машины и сколько они топлива расходуют. Кто-нибудь пользуется такими сервисами?


Osvald
Читатель
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
Вернуться к началу

Re: мне нужен сервис мониторинга транспорта.

Новое сообщение Карабас » 29 окт 2023, 09:05

Бизнес, да? Тогда тебе точно нужно знать, где тачки тусуются. Сервисы мониторинга - это как шпионы на заднице машины. Однозначно пользуюсь, дружище
Карабас
Писатель
 
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
Вернуться к началу

Re: мне нужен сервис мониторинга транспорта.

Новое сообщение Dima » 29 окт 2023, 21:12

Парни, кто владеет парками автомобилей, обязательно зацените систему мониторинга транспорта от omnicomm.ru. У меня в компании все автомобили под наблюдением этой системы, и это просто бомба! Можно контролировать все движения, расход топлива, и всякую другую инфу. Удобно, бесперебойно работает, и экономия чувствуется. Ссылку кидай: https://www.omnicomm.ru/
Dima
Писатель
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group