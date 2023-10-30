Хочу переоборудовать микроавтобус под офис на колесах.

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Хочу переоборудовать микроавтобус под офис на колесах.

Новое сообщение Naidjel » 30 окт 2023, 01:10

Хочу переоборудовать микроавтобус под офис на колесах. Хочу, чтобы там было место для работы, отдыха и сна.


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Naidjel
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Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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