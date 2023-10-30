Надо поменять резину на машине.
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Надо поменять резину на машине.
Надо поменять резину на машине. Слышал, что сейчас в интернете можно купить шины дешевле, чем в магазине. Кто-нибудь покупал шины через интернет?
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Naidjel
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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