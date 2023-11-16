Новости
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Новости
Ищу информацию о спортивных событиях в Казахстане и мире, где это можно найти?
- Lerafina
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 20 авг 2021, 08:24
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Re: Новости
Если вы ищете информацию о спортивных событиях в Казахстане и мире, то https://bassport.kz/ru - отличный выбор. Я лично пользуюсь этим ресурсом и всегда нахожу полезные и интересные новости.
- Amigos
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 21 авг 2021, 20:17
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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