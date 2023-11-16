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Новости

Новое сообщение Lerafina » 16 ноя 2023, 15:45

Ищу информацию о спортивных событиях в Казахстане и мире, где это можно найти?


Lerafina
Читатель
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 20 авг 2021, 08:24
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Re: Новости

Новое сообщение Amigos » 16 ноя 2023, 16:00

Если вы ищете информацию о спортивных событиях в Казахстане и мире, то https://bassport.kz/ru - отличный выбор. Я лично пользуюсь этим ресурсом и всегда нахожу полезные и интересные новости.
Amigos
Читатель
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 21 авг 2021, 20:17
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