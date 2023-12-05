Хочу купить авто из Кореи
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Хочу купить авто из Кореи
Нужна новая машина, но не хочу переплачивать за бренд. Хочу купить авто из Кореи, чтобы получить недорогой, экономичный и красивый автомобиль. Где можно найти такое предложение?
- Axilless
- Читатель
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- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: Хочу купить авто из Кореи
Зацени объявления в автомобильных форумах или на сайтах б/у авто. Корейцы часто выгодно продаются там. Хитрость – торгуйся, это всегда в моде.
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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