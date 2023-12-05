Хочу купить авто из Кореи

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Хочу купить авто из Кореи

Новое сообщение Axilless » 05 дек 2023, 09:19

Нужна новая машина, но не хочу переплачивать за бренд. Хочу купить авто из Кореи, чтобы получить недорогой, экономичный и красивый автомобиль. Где можно найти такое предложение?


Axilless
Читатель
 
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
Вернуться к началу

Re: Хочу купить авто из Кореи

Новое сообщение ВиллиВОнка » 05 дек 2023, 12:10

Зацени объявления в автомобильных форумах или на сайтах б/у авто. Корейцы часто выгодно продаются там. Хитрость – торгуйся, это всегда в моде.
ВиллиВОнка
Писатель
 
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 20

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group