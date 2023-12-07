Балкон
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Балкон
Есть ли у кого-то опыт заказа и установки балкона от конкретной компании в Тирасполе?
- Amigos
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 21 авг 2021, 20:17
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Re: Балкон
У меня есть положительный опыт заказа и установки балкона от компании oknana.md/balkony-i-lodzhii/ в Тирасполе. Они предоставляют отличное изготовление балконов с учетом всех моих пожеланий. Команда профессионалов работает оперативно, качество материалов выше всяких похвал, и установка прошла гладко.
- Lerafina
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 20 авг 2021, 08:24
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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