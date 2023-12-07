Балкон

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Балкон

Новое сообщение Amigos » 07 дек 2023, 12:27

Есть ли у кого-то опыт заказа и установки балкона от конкретной компании в Тирасполе?


Amigos
Читатель
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 21 авг 2021, 20:17
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Re: Балкон

Новое сообщение Lerafina » 07 дек 2023, 14:23

У меня есть положительный опыт заказа и установки балкона от компании oknana.md/balkony-i-lodzhii/ в Тирасполе. Они предоставляют отличное изготовление балконов с учетом всех моих пожеланий. Команда профессионалов работает оперативно, качество материалов выше всяких похвал, и установка прошла гладко.
Lerafina
Читатель
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 20 авг 2021, 08:24
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