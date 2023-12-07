Где можно заказать полет на частном вертолете?

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Где можно заказать полет на частном вертолете?

Новое сообщение Paris » 07 дек 2023, 18:07

задумался о подарке для жены, и вертолетный полет показался идеей. Где можно заказать полет на частном вертолете?


Paris
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