Какие фирмы предоставляют надежные услуги по доставке грузов?

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Какие фирмы предоставляют надежные услуги по доставке грузов?

Новое сообщение Popetarnyi » 18 дек 2023, 18:55

Занимаюсь бизнесом и часто нужно отправлять грузы по Москве. Какие фирмы предоставляют надежные услуги по доставке грузов? Где заказать доставку?


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Зарегистрирован: 18 дек 2023, 18:54
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Re: Какие фирмы предоставляют надежные услуги по доставке грузов?

Новое сообщение Kanniga » 19 дек 2023, 01:23

Все зависит от того, какой груз вы хотите отправить. Если это небольшие посылки, то можно воспользоваться услугами курьерских служб. Если же груз габаритный или тяжелый, то лучше обратиться в специализированную транспортную компанию.
Kanniga
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Re: Какие фирмы предоставляют надежные услуги по доставке грузов?

Новое сообщение Osvald » 19 дек 2023, 12:03

Нужен был срочно доставить груз из одного конца Москвы в другой. Обратился в фирму https://www.railcontinent.ru/ . Груз доставили точно в срок, никаких повреждений не было. Цены тоже приемлемые, дешевле, чем у конкурентов.
Osvald
Писатель
 
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