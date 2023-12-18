Какие фирмы предоставляют надежные услуги по доставке грузов?
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Какие фирмы предоставляют надежные услуги по доставке грузов?
Занимаюсь бизнесом и часто нужно отправлять грузы по Москве. Какие фирмы предоставляют надежные услуги по доставке грузов? Где заказать доставку?
- Popetarnyi
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 18 дек 2023, 18:54
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Re: Какие фирмы предоставляют надежные услуги по доставке грузов?
Все зависит от того, какой груз вы хотите отправить. Если это небольшие посылки, то можно воспользоваться услугами курьерских служб. Если же груз габаритный или тяжелый, то лучше обратиться в специализированную транспортную компанию.
- Kanniga
- Писатель
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- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Re: Какие фирмы предоставляют надежные услуги по доставке грузов?
Нужен был срочно доставить груз из одного конца Москвы в другой. Обратился в фирму https://www.railcontinent.ru/ . Груз доставили точно в срок, никаких повреждений не было. Цены тоже приемлемые, дешевле, чем у конкурентов.
- Osvald
- Писатель
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- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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