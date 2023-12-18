Kanniga » 19 дек 2023, 01:23

Все зависит от того, какой груз вы хотите отправить. Если это небольшие посылки, то можно воспользоваться услугами курьерских служб. Если же груз габаритный или тяжелый, то лучше обратиться в специализированную транспортную компанию.