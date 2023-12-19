как правильно выбрать компанию-перевозчика?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

как правильно выбрать компанию-перевозчика?

Новое сообщение stepanben » 19 дек 2023, 18:51

Хочу заказать товары из Китая. Но не знаю, как правильно выбрать компанию-перевозчика.


stepanben
Читатель
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
Вернуться к началу

Re: как правильно выбрать компанию-перевозчика?

Новое сообщение ВиллиВОнка » 20 дек 2023, 02:55

Доставка из Китая - это ад. Товары идут месяцами, а потом приходят в разбитом виде. Я заказывал из Китая несколько раз, и каждый раз был разочарован.
ВиллиВОнка
Писатель
 
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
Вернуться к началу

Re: как правильно выбрать компанию-перевозчика?

Новое сообщение Kaslan » 20 дек 2023, 13:22

Мне нужно было доставить товары из Китая, нашел сервис https://small-loads.com/ они доставляют товары из Китая доставляют от 50 кг . Вроде небольшой вес, но все равно удобно и выгодно. Надежная компания, которой можно доверять с моими посылками.
Kaslan
Читатель
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group