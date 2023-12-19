как правильно выбрать компанию-перевозчика?
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как правильно выбрать компанию-перевозчика?
Хочу заказать товары из Китая. Но не знаю, как правильно выбрать компанию-перевозчика.
- stepanben
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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Re: как правильно выбрать компанию-перевозчика?
Доставка из Китая - это ад. Товары идут месяцами, а потом приходят в разбитом виде. Я заказывал из Китая несколько раз, и каждый раз был разочарован.
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: как правильно выбрать компанию-перевозчика?
Мне нужно было доставить товары из Китая, нашел сервис https://small-loads.com/ они доставляют товары из Китая доставляют от 50 кг . Вроде небольшой вес, но все равно удобно и выгодно. Надежная компания, которой можно доверять с моими посылками.
- Kaslan
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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